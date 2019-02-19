انت الان تتابع تفاصيل خبر الكونغرس يحقق في مساعٍ "خطيرة" لبيع محطات نووية للرياض والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:22 مساءً - أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الكونغرس يحقق في مشروع بيع محطات نووية للسعودية، وصفته بأنه يعرض أمن الولايات المتحدة الأمريكية للخطر.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن لجنة بمجلس النواب الأمريكي، التابع للكونغرس، تحقق في مساعي البيت الأبيض لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض.

وتابعت تقول: إن موظفين عينهم الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب،​ روجوا لبيع محطات نووية للسعودية، على الرغم من معارضة مسؤولين كبار في إدارة البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة أن النقاشات حول بيع محطات نووية للسعودية تواصلت في المكتب البيضاوي حتى الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن معارضي بيع المحطات رأوا في البيع خطراً على ​الأمن القومي الأمريكي.

من جهتها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الكونغرس يعلن عن تحقيق حول مشروع مفاعل نووي بالسعودية، مؤكدة أيضاً أن هذا المشروع "يعرض الأمن القومي لواشنطن للخطر".

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والثلاثاء الماضي، طرح أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار يطالب بمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية من أجل صنع سلاحٍ نووي.

وبحسب ما ذكرت "رويترز"، سيمنع أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي مع السعودية لتخصيب اليورانيوم، أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان تستخدمان في صنع أسلحة نووية.

القرار أعده الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي، والجمهوري راند بول، والقرار غير ملزم أيضاً للحكومة الأمريكية.

وفي حال حصل القرار على دعم قوي فسوف يبعث بإشارة على القلق في الكونغرس حيال حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن، وكذلك بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر الماضي.

صدور القرار من شأنه أن يضغط على الإدارة الأمريكية للسعي من أجل اتفاق بمعايير أشد.

وفي حين تقول السعودية إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري، كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لقناة (سي.بي.إس) التلفزيونية العام الماضي، أن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدودة إيران ذلك.