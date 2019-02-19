انت الان تتابع تفاصيل خبر بسبب تغريدة قبل عام ألمحت للسعودية.. علا الفارس تغادر "MBC" رسمياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:22 مساءً - أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات "إم بي سي" عام 2019، بعد مضي أكثر من عام على قرار إيقافها عن العمل إثر تغريدة اعتبرت مسيئة للسعودية.

ونشرت الإعلامية الشهيرة على صفحتها في "تويتر" تغريدات اليوم الثلاثاء، قالت فيها: "بدأت مشواري مع مجموعة إم بي سي عام 2004 مع العربية، ثم انتقلت إلى إم بي سي عام 2007، سنوات من التحديات وبناء الذات وصقل الأدوات، سنوات عمري الأجمل التي توجت بنجاح مشترك، كل الشكر لكل زملائي الأفاضل على الذكريات الرائعة. كُنتم خير عائلة وخير الأصدقاء".

وأنهت تغريداتها بقولها: "عاهدت نفسي أن يكون عام 2019 عام عودةٍ تليق بحجم الغياب.. وكما أقول كعادتي: أغيب لأعود أقوى.. وأتوارى ليشتد الاشتياق انتظروني".

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وأوقفت قناة "إم بي سي"، في ديسمبر 2017، علا الفارس عن العمل بعد تغريدة لها بشأن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، اعتبرت مسيئة للسعودية.

وكتبت الفارس في تغريدتها تلك: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثاً، الليلة ندين وغداً نغني هلا بالخميس"، في إشارة إلى أغنية سعودية، ما أثار حفيظة السعوديين الذين اعتبروها سخرية منهم، وتقليلاً من مواقفهم الوطنية.

وتعمل الفارس في محطة إذاعية أردنية تتبع للقوات المسلحة الأردنية "هلا إف أم" حيث تبث برنامجاً إذاعياً أسبوعياً يحمل اسم "علا على هلا"، وتعيش بين العاصمة الأردنية عمّان ومدينة لوس أنجلس الأمريكية.