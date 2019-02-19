شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تحديث.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19/2/2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- تباين أداء العملات العربية والأجنبية مقابل سعر الريال السعودي داخل المملكة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19/2/2019 لتصبح وفقا لأخر تحديث كالتالي: الدرهم الإماراتي 3.6726 0.0 الدولار الأسترالي 0.7865 0.25

الدينار البحريني 0.37683 0.05

الدولار الكندي 1.2827 0.05

الفرنك السويسري 0.9496 -0.25

اليوان الصيني 6.3274 -0.14

الجنيه المصري 17.56 0.11

اليورو 1.2301 0.19

الاسترليني 1.389 0.86

الدينار الأردني 0.709 -0.01

الدينار الكويتي 0.30012 -0.08

الدرهم المغربي 9.1967 -0.12

الريال العماني 0.38496 0.04 الدولار الأسترالي 0.7865 0.25الدينار البحريني 0.37683 0.05الدولار الكندي 1.2827 0.05الفرنك السويسري 0.9496 -0.25اليوان الصيني 6.3274 -0.14الجنيه المصري 17.56 0.11اليورو 1.2301 0.19الاسترليني 1.389 0.86الدينار الأردني 0.709 -0.01الدينار الكويتي 0.30012 -0.08الدرهم المغربي 9.1967 -0.12الريال العماني 0.38496 0.04 الريال القطري 3.64 -0.01 أخر تحديث.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19/2/2019





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