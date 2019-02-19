السعودية | درجة الدكتوره لعبدالله آل عزان وزوجته أسماء الحمادي من الولايات المتحدة الأمريكية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 7:46 مساءً, 19 فبراير 2019 م المناطق - أبها Advertisements حصل المبتعث عبدالله بن علي آل عزان عسيري المبتعث من وزارة التعليم على درجة الدكتوراه في مجال التربية الخاصة من جامعة Kansas State University بالولايات المتحدة الأمريكية. كما حصلت زوجته أسماء بنت عبدالمانع الحمادي عسيري المبتعثة من وزارة التعليم أيضا على درجة الدكتوراه في مجال تقنيات التعليم من نفس الجامعة. صحيفة وجوال “المناطق” تقدم خالص التهنئة للدكتور عبدالله والدكتوره أسماء.. متمنين لهما حياة عملية موفقة بإذن الله.

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