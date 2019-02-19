الملك سلمان يبحث مع الرئيس الروسي سبل استقرار أسواق النفط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال بحث التعاون المثمر بين السعودية وروسيا، بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.

كانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة، في إطار التحالف المعروف باسم "أوبك+"، اتفقوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي على تقليص المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير/كانون الثاني 2019 للحيلولة دون تكون فائض إمدادات، وتبلغ حصة "أوبك" من ذلك الخفض 800 ألف برميل يوميا.