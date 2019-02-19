شكرا لقرائتكم الخارجية الهندية تكشف كيف كسر مودي البروتوكول للترحيب بالأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

علق رافيش كومار المتحدث باسم الخارجية الهندية، على استقبال رئيس حكومة بلاده ناريندرا مودي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي، في إطار جولة صاحب السمو الملكي الآسيوية التي بدأها بزيارة باكستان الأحد الماضي.

وأبرز كومار الاستقبال الحار لولي العهد من قبل رئيس الحكومة الهندية، والذي حرص على التواجد في أرض المطار للقاء محمد بن سلمان فور نزوله من الطائرة.

وقال كومار عبر تغريدة على حسابه في تويتر: “كسر للبروتوكول.. مودي يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية عند زيارته الثنائية الأولى للهند”.

وأبرزت وسائل الإعلام الهندية عناق رئيس الحكومة ناريندرا مودي عند استقباله لولي العهد الأمير محمد بن سلمان فور وصوله للعاصمة الهندية نيودلهي.

وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن سعادته بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الهند والتي بدأها اليوم وتستمر يومين.

وعبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال رئيس الوزراء الهندي: إن الهند تبتهج بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



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