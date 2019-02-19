شكرا لقرائتكم فيديو.. الموسيقى الهندية الشهيرة في استقبال الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ترجمة : محمود نبيل

تم استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الهند بطريقة لافتة، حيث عزفت بعض الموسيقى الشعبية المعروفة عن البلاد.

وفور ظهور ولي العهد استعدادًا للنزول لأرض المطار، بدأت الموسيقى الهندية الشهيرة تدق، ترحيبًا بزيارة الضيف الكريم للبلاد.

وكان في استقبال ولي العهد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، والذي كان في انتظار الأمير محمد بن سلمان لبدء زيارته التاريخية للبلاد.

تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان للهند ضمن جولة آسيوية بدأت الأحد الماضي بزيارة باكستان، ولقاء قاداتها وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية ذات التأثير القوي على العلاقات بين البلدين.

ومن المتوقع أن تشهد زيارة الأمير محمد بن سلمان توقيع 5 صفقات مع مسؤولي الهند خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك ضمن الأطر المتفق عليها للتعاون بين المملكة والهند.

Advertisements



مختارات حنان شوقي تفتح النار على خالد يوسف: ملعون أبو الفن بهذه الطريقة



15 وظيفة هندسية شاغرة للسعوديين في شركة ياسرف مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.