شكرا لقرائتكم مانشيتات الصحف الهندية: الأمير محمد بن سلمان مكافح الإرهاب الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - شمسي الحضريتي

سلطت وسائل الإعلام الهندية الضوء على الزيارة الكريمة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الهند وتستمر ليومين.

وتسابقت الصحف الهندية إلى إبراز المانشيتات وكتابة الموضوعات والمواد الصحفية لهذه الزيارة، فمن تلك المانشيتات عنونت صحيفة ذا هيندو الهندية خبر زيارة ولي العهد بـ : الهند والمملكة العربية السعودية تستعدان لإطلاق مجلس الشراكة الاستراتيجية، أما صحيفة دي إن آي الورقية الهندية فكتبت : ولي العهد السعودي يصل اليوم إلى الهند لإنهاء قضية الإرهاب عبر الحدود ، وكذلك عنونت صحيفة هندستان تايمز الورقية في صفحتها الأولى خبر قدوم ولي العهد وقضيته الأولى التي يجوب بها العالم بمانشيت صحفي كان عنوانه : السعودية ممثلة بولي العهد تتعهد بتخفيف التوتر بين الهند وباكستان.

وأيضا كانت صحيفة ستاتس مان لها حضورها البارز في تغطية الزيارة الكريمة من خلال الخبر الصحفي الذي قالت فيه : الهند ترحب بتعاون مع ولي العهد السعودي ضد الإرهاب ، بينما صحيفة ذا كريبون الهندية علقت على زيارة ولي العهد يحفظه الله بعنوان صحفي جاء فيه : ولي العهد يصل اليوم للهند لإثارة قضية الإرهاب – إشارة إلى أن الإرهاب والتطرف قضيته الأولى بكل أقطار العالم.

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صحيفة ذا هيرد الهندية شاركت الأشقاء الباكستانيين فرحتهم بأمر ولي العهد بالإفراج عن سجناء من دولة باكستان الشقيقة بعنوان : ولي العهد يأمر بالإفراج عن ٢١٠٧ سجناء باكستانيين.

وكتبت صحيفة هندستان تايمز الورقية أيضاً مادة صحفية بعنوان : الهند لديها الكثير لتكسبه من الشراكة مع المملكة العربية السعودية.

ونختم بعنوان صحفي لذات الصحيفة هندستان تايمز الورقية، حيث كتبت موضوعها الصحفي عن علاقات الهند مع المملكة بعنوان : العلاقات الهندية السعودية هو إجراء توازن صحيح ودقيق – في إشارة منها إلى أهمية تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية لقوتها السياسية والاستراتيجية في المنطقة والعالم .



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