الان تتابع تسجيل حالة كورونا في عفيف و 3 حالات في وادي الدواسر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلنت وزارة الصحة،اليوم، تسجيل حالة كورونا في محافظة عفيف غرب الرياض هذا اليوم، فيما أشارت إحصائيات الوزارة إلى تسجيل 3 حالات في وادي الدواسر ليبلغ عدد الحالات الإجمالي في الأسبوع الوبائي الثامن 5 حالات

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