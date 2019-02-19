الان تتابع الأرصاد: استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء الموافق 2019/02/20 في المملكة، قائلة إنه يستمر تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة.
وشملت التوقعات، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “الشرقية، مكة المكرمة، المدينة”، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.
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