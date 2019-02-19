رابط الضمان الإجتماعي 1440 للإستعلام عن مساعدات المقطوعة بالسجل المدني أو رقم الهوية الوطنية

نتابع معكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم مصرية أخر اخبار الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة ” ، والتي تقدم من قبل الحكومة السعودية لكافة الأسر السعودية ، حيث يزداد البحث في هذه الأونة عن رابط الضمان من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، حيث يحتاج المواطنين في المملكة إلي معرفة الطريقة الصحيحة من أجل الإستفسار عن الضمان الإجتماعي بالسجل المدني ، ونعمل نحن في موقع نجوم مصرية على تقديم كل ما هو جديد ومميز للمواطن السعودي ،من اجل مساعدته في الوصول إلي رابط الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطن من اجل مواجهة غلاء المعيشة وكافة الظروف المعيشية الصعبة ، بعد فرض الضريبة المضافة لأجل تحقيق رؤية المملكة 2030 .

رابط الضمان الإجتماعي في وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عبر موقعها الرسمي عن رابط رسمي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، حيث سوف يتمكن المستفيدين في الضمان من الإستعلام عن مساعدة المقطوعة بكل سهولة ويسر ، وذلك من خلال الدخول على الرابط وكتابة السجل المدني الخاص به في الخانة التي خصصتها الوزارة داخل الموقع .

مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يعتبر برنامج مساعدة المقطوعة المقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعي ، برنامج تمويلي يهدف لمساعدة الأسر التي تحتاج إلي المال ، ويعتبر هذا البرنامج من أبرز البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية للأسر التي لا تستطيع تلبية إحتياجتها الأساسية .

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رابط الضمان الإجتماعي

كما ذكرنا في الفقرة الماضية على ان وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ـ، قامت بإنشاء موقع من اجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، ونرصد لكم في نهاية المقال رابط للإستعلام عن مساعدة المقطوعة المقدمة من قبل وزارة العمل ، من خلال الرابط التالي هــــنـــا