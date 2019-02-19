إليكم رابط الإستعلام عن رسوم المرافين والتابعين 1440 في السعودية و الفئات المستثناة من الرسوم

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية ، اخر اخبار رسوم المرافقين والتابعين في السعودية ، حيث أعلنت المملكة في الاونة الأخيرة عن العديد من القرارات التي تتعلق برسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية لكافة المقيمين ، حيث قامت المملكة بإستحداث كافة القوانين الماضية والعمل على تعديلها وذلك بسبب زيادة عدد السكان في المملكة ، ويعتبر ذلك في مصلحة المملكة من اجل زيادة الإقتصاد والإستثمار في المملكة .

الإستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين

نرصد لكم متابعينا الكرام الحاسبة الإلكترونية من أجل حساب رسوم المرافقين والتابعين في السعودية ، وتعمل الحاسبة على إحتساب الرسوم اللازمة من أجل تطبيقها على كافة المقيمن في المملكة ، وهي مبلغ مالى التي يتم تحصليها من التابعين والمرافقين ، وذلك وفقاً لعدد الأشخاص التابعين لهم .

هذا وقد أكدت وزارة الداخلية السعودية على أن خدمة الإستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة ، لكي يتمكن كافة المقيمين في المملكة من الإستعلام عن صلاحة الإقامة من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة الداخلية السعودية ، حيث يمكن الإستعلام عن رسوم المرافقين من خلال موقع أبشر الإلكتروني من خلال الرابط التالي هــــنــــا

Advertisements

الفئات المستثنية من الرسوم في نظام الإقامة

نتابع معكم تفاصيل ما أعلنت عنه دولة المملكة العربية السعودية ، في الأونة الأخيرة فيما يتعلق برسوم المرافقين والتابعين في السعودية ، حيث قامت المملكة بإستثناء العديد من الفئات التالية وهي :-

العمالة المنزلية بكافة الجنسيات المغتربين الوافدين التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي. بعض شركات القطاع الخاص التي يعمل بها عدد تسع من المغتربين . أبناء السعوديات إذا تزوجوا من غير مواطن سعودي. زوجة المقيم المغترب.

رابط حاسبة رسوم المرافقين

عملت وزارة المالية بالتعاون مع الجوازات في دولة المملكة العربية السعودية ومركز المعلومات الوطني على تطبيق ما أصدره مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحقيق التوازن المالي 2020 في المملكة ، وأصدار العديد من القوانين الحديثة فيما يتعلق برسوم المرافقين في المملكة ، إليكم رابط حاسبة رسوم المرافقين والتابعين من خلال الرابط التالي هـــنـــا