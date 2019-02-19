طريقة الاستعلام عن رصيد البيانات stc : معرفة كم باقي في شريحة البيانات stc من موقع شركة الاتصالات...

شركة الاتصالات السعودية في المملكة العربية السعودية توفر خدمة استعلام عن رصيد المتبقي من البيانات stc لجميع المشتركين لديها في كافة أنحاء المملكة، وذلك من اجل معرفة المتبقي من شريحة البيانات المتبقية بشكل إلكتروني، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الخطوات بالصور حتي نسهل الأمر علي جميع مستخدمي هذه الشبكة.

استعلام عن رصيد المتبقي من البيانات stc تتيح أيضا لجميع المشتركين أمكانية التعرف علي عدد النقاط المتبقية سواء كانت رصيد للمكالمات أو الميجا بيت للأنترنت، كما وفرت شبكة سوا للاتصالات عبر موقعها الإلكترونية أمكانية التسجيل بالموقع الرسمي للشركة عن طريق رقم الهوية أو رقم الإقامة للمواطنين السعوديين وغير السعوديين في السعودية.

طريقة الاستعلام عن رصيد البيانات stc

يمكن الاستعلام عن الرصيد المتبقي من باقة الأنترنت stc لمعرفة تاريخ انتهاء الباقة عن طريق الدخول علي الموقع الالكتروني علي الرابط المباشر التالي موقع شركة الاتصالات السعودية، أو عن طريق إرسال رسالة علي 920 وقم بتدوين رقم 2220 لمعرفة البيانات الخاصة بك، كما يمكن معرفة رصيد الشحن عن طريق الكود التالي ” #166* ” ثم قم بالضغط علي زر الاتصال مباشرة، أو اتصل علي رقم 1500 وذلك من اجل معرفة رصيد البيانات لديك.

معرفة كم باقي في شريحة البيانات stc

شركة اتصالات سوا في السعودية توفر أيضا العديد تطبيق يمكن تنزيله علي الأجهزة الهواتف الذكية من اجل تفعيل خدمة المكالمات الجماعية حيث يمكن الاشتراك فيها عبر رقم 1600، وكذلك يمكن الاتصال برقم خدمة العملاء الموحد علي رقم 1100 المجاني، والذي من خلاله يمكن الاشتراك بالخدمات أو إلغاءها بكل سهولة.