تعٌرف علي رسوم الوافدين والمرافقين للسعودية لعام 2019 ...والفئات المُستثناة من الرسوم المالية

قدم الموقع الإلكتروني أبشر خدمة لجميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وهى الإطلاع على رسوم الوافدين والمرافقين حيث صرحت مديرية الجوازات السعودية أنه لن يتم استرجاع أي رسوم للوافدين والمرافقين والتي تم تحصيلها قبل مجئ المرافق أو الوافد للمملكة، حتى بعد مغادرة الوافد بتأشيرة خروج نهائية لن يتم استرجاع الرسوم المتبقية، وقد خصص موقع أبشر الإلكتروني صفحة خاصة للاستعلام عن رسوم الوافدين والمرافقين إلى المملكة ومعرفة تاريخ انتهاء مدة بقاء الوافد أو تجديدها إلكترونياً.

أسعار الرسوم للوافدين والمغتربين المقيمين بالسعودية لعام 2019:

من خلال الخدمة الالكترونية التي يقدمها موقع أبشر للجوزات نقدم لكم رسوم الوافدين والمرافقين إلى المملكة وهي:

1- رسوم تغيير المهنة للوافد 100 ريال سعودي.

2- رسوم إضافة مولود جديد 200 ريال سعودي.

3- رسوم إضافة تابع من خارج المملكة العربية السعودية 200 ريال سعودي.

4- رسم الإقامة للمغتربين 650 ريال سعودي.

5- رسوم تمديد الزيارة العائلية 100 ريال.

6- رسوم تجديد جواز السفر ل5 سنوات 150 ريال.

7- رسوم على كل فرد أجنبي يعمل بالقطاع الخاص 400 ريال شهرياً.

8- نقل الكفالة أول مره 2000 ريال.

9- نقل الكفالة ثاني مرة 4000 ريال.

10- نقل الكفالة ثالث مرة 6000 ريال.

الفئات المستثناة من الرسوم:

وهي الفئات التي يتم استثناؤها من الرسوم المالية بالسعودية مثل:

1- زوجة المواطن أو زوج المواطنة.

2- الأبناء من الوافدين.

3- العمالة المنزلية.

4- المنشآت ذات العمالة القليلة بحد أقصي 5 عمال.

5- الوافدين من الدول التابعين لمجلس التعاون الخليجي.

يأتي تحصيل الرسوم المادية على جميع المرافقين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية سنوياً منذ يوليو عام 2017 ،والتي بلغت قيمتها حوالي 100 ريال سعودي ثم يتضاعف المبلغ سنوياً.

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