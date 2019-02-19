إلغاء تأشيرة خروج نهائي إلكترونية من بوابة أبشر الجوازات

نقدم لكم طريقة إلغاء تأشيرة خروج نهائي التي توفرها وزارة الداخلية متمثلة في المديرية العامة للجوازات السعودية، حيث يمكن لجميع المواطنين المغتربين بالأراضي الحجازية إلغاء التأشيرات بغرض أصدار الإقامة بكل سهولة، حيث سنوضح لكم طريقة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي والإقامة منتهية بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مصلحة الجوازات والهجرة السعودية.

موقع وزارة الداخلية السعودية يوفر أمكانية تسجيل المواطنين من اجل أن يستفيد المواطنين من خدماته الإلكترونية في أصدار الإقامات والتأشيرات بشكل إلكتروني من خلال الأنترنت دون الحاجة للتوجه لفروع الجوازات المنتشرة في أرجاء الأراضي الحجازية بالسعودية، وذلك من اجل أن يتمكن المغتربين وأصحاب الأعمال من الانتهاء من الإجراءات بشكل إلكتروني.

إلغاء تأشيرة خروج نهائي إلكترونية

عزيزي المواطن يمكنكم الاستعلام عن خدمة إلغاء تأشيرة خروج نهائي من مقيم عن طريق زيارة بوابة مقيم الإلكترونية، والتي من خلالها يمكن إلغاء التأشيرات وطباعتها بكل سهولة عن طريق كتابة رقم التأشيرة بالحقول الفارغة من اجل ظهور بيانات التأشيرات، حيث يمكن الحصول علي نسخة من التأشيرة بعد الانتهاء من خطوات الاستعلام برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة بالمستعلم.

استعلام عن تأشيرة خروج نهائي استعلام عن تأشيرة خروج نهائي

نرفق لكم رابط إجراءات طلب إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بهدف إصدار إقامة التابع لوزارة الداخلية في السعودية من اجل الاطلاع علي طلب تقديم إلغاء تأشيرة خروج نهائي للتابعين بكل سهولة، وختاما كما يمكن الدخول علي موقع ابشر الالكتروني من اجل الانتهاء من اخر خطوة وهي سداد رسوم المقررة من اجل الحصول علي الإقامة وإلغاء التأشيرة.