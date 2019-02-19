شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يبحث زيادة الرحلات الداخلية.. وتطوير الأندية الرياضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يرافقه مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية أنس بن علي الغامدي.

وفي مستهل الاستقبال، استمع أمير المنطقة لشرح عن خطط «السعودية» في المنطقة، وعدد الرحلات من وإلى الجوف، كما ناقش زيادة عدد الرحلات من وإلى المنطقة في المدن الرئيسية، مع مراعاة جدولة أوقات الرحلة بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات المسافرين واستحداث رحلات جديدة.

وثمَّن المهندس الجاسر دعم أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، مؤكداً أن الخطوط الجوية العربية السعودية ستعمل على تلبية احتياجات المسافرين في منطقة الجوف.

من جهة أخرى، استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهيد الفهيد، يرافقه مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف المهندس محمد بن سعد الوشيح.

وفي مستهل الاستقبال، نوه أمير المنطقة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وولي عهده الأمين، في دعم السواعد الوطنية من خلال تعزيز التخصصات الفنية والمهنية، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وإحداث قفزات نوعية في سوق العمل، مشيداً بدور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في صناعة هذا التحول.

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كما تسلم الأمير فيصل بن نواف التقرير السنوي لإنجازات المؤسسة في المنطقة عبر الكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية، وأنشطتها في مجالات خدمة المجتمع والتدريب والتطوير، وتأهيل القوى البشرية.

من جانبه، أعرب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, عن شكره لأمير منطقة الجوف على دعمه لبرامج المؤسسة في المنطقة ورعايتها.

وفي سياق متصل، بحث الأمير فيصل بن نواف الموضوعات المتعلقة بالشأن الرياضي، وسبل تطوير الأندية الرياضية واحتياجاتها في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح، يرافقه رؤساء الأندية الرياضية وذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة.

واستمع أمير الجوف خلال اللقاء من مدير المكتب، عن النتائج التي حققتها أندية المنطقة التي تمثلت في الكثير من المشاركات والمنافسات كان لهم نصيب فيها من ميداليات الفوز، إضافة إلى خطط الأندية الرياضية الحالية، كما استمع لمداخلات رؤساء الأندية واحتياجات أنديتهم والمستويات الرياضية التي تمر بها.

ونوه الأمير فيصل بن نواف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، من دعم للرياضة والرياضيين في المملكة، ليتمكنوا من تمثيل بلادهم في المحافل الدولية بالصورة المشرفة.

وفي نهاية اللقاء، تمنى سموه للجميع تحقيق مزيداً من التقدم في المجالات الرياضية كافة.