شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل الهند في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيودلهي) وصل بحفظ الله ورعايته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير وصل بحفظ الله ورعايته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم (الثلاثاء) إلى نيودلهي في زيارة رسمية لجمهورية الهند. وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة تكنكل العسكرية، رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي. كما كان في استقباله، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية السيد في كي سينق، ووكيل وزارة الخارجية المساعد لشؤون الخليج السيد نجندرا راسد، وقائد القاعدة الجوية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند سعود الساطي، وسفير الهند لدى المملكة أحمد جاويد، والمحلق العسكري السعودي لدى الهند العميد ركن خالد النمر، وعدد من المسؤولين.



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