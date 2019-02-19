شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نجران: لن أتردد في كشف العمل غير الجيّد للجهات المعنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

استمع أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، لمطالب عدد من المواطنين خلال اللقاء الذي عُقد في مقر فرع الأمانة في حي أبا السعود، حيث تركزت المطالبات على إنشاء الحدائق العامة، ومشاكل الإنارة، والأرصفة، والتشجير.

وطالب المواطن حسن الشريف بأن يتم النظر في مدخل حي أبا السعود بسبب صعوبة المسار الحالي، الذي سيتسبب في مشكلة خصوصاً للحالات الطارئة عند اكتمال مشروع مستشفى غرب نجران، وتنوعت المطالب الأخرى ما بين إنشاء سوق للطيور، وتطوير جسر الجربة المتهالك، وميادين عامة في حي أبا السعود.

Advertisements

وأكد أمين منطقة نجران للمواطنين، حرصه على سرعة تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى مشاريع الجهات الأخرى قد تساهم في تأخير تنفيذ مشاريع الأمانة.

وأضاف: «الأمانة في صدام مع بعض الإدارات الخدمية الأخرى، وأي عمل غير جيد لن أتردد في إيصاله للجهات المعنية»؛ واصفاً المطالب بأنها مُحِقة وعملية.

من جهته، أوضح رئيس المجلس البلدي علي آل قميش، أن الإمارة تدخلت وبقوة من أجل معالجة الوضع المتردي لجسر الجربة، بعد التجاذبات ورمي المسؤوليات بين الأمانة والنقل، مؤكدا أن حلولاً قريبة ستُعالج وضع الجسر.