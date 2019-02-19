شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة يؤدي الصلاة على الشهيد دراج.. وينقل تعازي القيادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

أدّى أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم (الثلاثاء)، في جامع التقوى في محافظة أبوعريش، صلاة الميت على الشهيد العريف فتح الدين بن علي أحمد دراج، أحد منسوبي الحرس الوطني الذي استشهد على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل الأمير محمد بن عبد العزيز تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وتعازي أمير منطقة جازان، ووزير الحرس الوطني، لوالد وذوي الشهيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبَّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع أمير منطقة جازان بالنيابة، محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني, ورئيس مركز وادي جازان عبدالله بن محمد الظافري، وعدد من المشايخ والأهالي ومدراء الإدارات الحكومية.