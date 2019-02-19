شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يزور الموية والخرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمة)‏

واصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، اليوم (الثلاثاء)، جولاته على محافظات المنطقة بزيارة محافظتي المويه والخرمة.

وفي المحطة الأولى المويه، التقى الأمير بدر بن سلطان عدداً من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم، كما التقى أبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة.

وشهد نائب أمير مكة توقيع شراكات بين المحافظة وبلدية المويه، بهدف تطوير قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، وبين المحافظة ووزارة الزراعة والمياه والبيئة، لإنشاء منتزهات برية في المنطقة المحيطة بالقصر، كما دشَّن المرحلة الثانية لمشروع تطوير بيئة العمل في محافظة المويه.

وتفقد الأمير بدر بن سلطان خلال جولته في محافظة المويه، مشروع مقلع طمية، والذي يهدف إلى توفير البيئة الجيدة لزوار المقلع، ورفع مستوى الخدمة المقدمة من خلال المبنى الرئيسي (مكتب استقبال، ومجلس للزوار، وقاعة عرض، ودورات مياه)، و5 مطلات على جوانب المقلع، وممر للمشاة بطول 800م وعرض 1.5م، ومصلى، ومواقف سيارات لعدد 24 سيارة، و6 حافلات، والبنى التحتية.

وخلال جولته في محافظة المويه، زار علوش بن عقاب بن ربيعان في منزله.

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ثم انتقل الأمير بدر بن سلطان إلى محطته الثانية الخرمة، حيث التقى عدداً من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم، كما التقى أبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة.

وشهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة توقيع اتفاقية بين مكتب التعليم في المحافظة ومكتب الضمان الاجتماعي، لتمكين مستفيدي الضمان من تشغيل المقاصف المدرسية.

وخلال جولته في محافظة الخرمة، زار كُلاً من، مشاري بن ناصر بن مشاري، وفيصل بن مفرح الحميدي، وخالد بن عبدالله بن لؤي في منازلهم.

ثم انتقل الأمير بدر بن سلطان إلى محافظة الطائف، وفيها التقى أعضاء المجالس المحلية والبلدية لمحافظات الطائف ورنية وتربة والخرمة والمويه وميسان، وجرت مناقشة سبل دفعة عجل التنمية في المحافظات، كما استعرض أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها تلك المحافظات.

ويستكمل أمير المنطقة بالنيابة جولاته يوم غدٍ (الإربعاء) بزيارة محافظات تربه ورنية وميسان.