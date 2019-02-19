ولي العهد يصل الهند في زيارة رسمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيودلهي وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم إلى نيودلهي في زيارة رسمية لجمهورية الهند. وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة تكنكل العسكرية، رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي. كما كان في استقباله، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية السيد في كي سينق، ووكيل وزارة الخارجية المساعد لشؤون الخليج السيد نجندرا راسد، وقائد القاعدة الجوية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند سعود الساطي، وسفير الهند لدى المملكة أحمد جاويد، والمحلق العسكري السعودي لدى الهند العميد ركن خالد النمر، وعدد من المسؤولين.



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