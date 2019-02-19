، الطقس الثلجي يضرب 39 ولاية أمريكية ويهدد بتشريد 200 مليون شخص ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقعات بسقوط ثلوج كثيفة وتعطل حركة الطيران في عديد من المناطق

قالت هيئة الأرصاد الأمريكية اليوم إن معظم الولايات الأمريكية تتوقع حدوث عاصفة ابتداءً من اليوم وتستمر حوالي يومين، وستصيب العاصفة كل الولايات الواقعة شرق نهر المسيسيبي، ومناطق الوسط الغربي ووسط وشمال شرق البلاد.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أيضاً سقوط الثلوج والأمطار الكثيفة وتعطل حركة الطيران في عديد من المناطق.

وبحسب تقديرات معظم الولايات المتأثرة من المتوقع تأثر حوالي 200 مليون شخص في 39 ولاية أمريكية، وهو ما نسبته حوالي 60 % من إجمالي عدد سكان البلاد.

وتوقعت السلطات المحلية في العاصمة الأمريكية واشنطن أن تشهد مناطق بالتيمور وفيلادلفيا تراكم الثلوج وانتشار المطر الثلجي، وسيواجه سكانها صعوبات في التنقل يوم غد الأربعاء.