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محمد بن مسعود - الدمام - اعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيعها عقد رعاية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع شركة "شنايدر إلكتريك" السعودية، وذلك عند الساعة الـ11:00 من صباح غد الأربعاء بمقر الهيئة العامة للرياضة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.
ووفقاً لما ذكره حساب الرابطة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقع غداً الأربعاء عقد الرعاية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع شركة شنايدر إلكتريك".
وكان مسلي آل معمر رئيس الرابطة قد أعلن في اجتماع الدوري لرابطة يوم الاثنين 11 فبراير الجاري؛ أنهم سيعلنون قريباً عن شركة عالمية لرعاية الدوري السعودي اعتباراً من الموسم المقبل.
غداً .. "رابطة الدوري السعودي" توقع عقد رعاية مع "شنايدر إلكتريك"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
اعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيعها عقد رعاية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع شركة "شنايدر إلكتريك" السعودية، وذلك عند الساعة الـ11:00 من صباح غد الأربعاء بمقر الهيئة العامة للرياضة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.
ووفقاً لما ذكره حساب الرابطة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقع غداً الأربعاء عقد الرعاية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع شركة شنايدر إلكتريك".
وكان مسلي آل معمر رئيس الرابطة قد أعلن في اجتماع الدوري لرابطة يوم الاثنين 11 فبراير الجاري؛ أنهم سيعلنون قريباً عن شركة عالمية لرعاية الدوري السعودي اعتباراً من الموسم المقبل.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
07:47 PM
اعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيعها عقد رعاية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع شركة "شنايدر إلكتريك" السعودية، وذلك عند الساعة الـ11:00 من صباح غد الأربعاء بمقر الهيئة العامة للرياضة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.
ووفقاً لما ذكره حساب الرابطة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقع غداً الأربعاء عقد الرعاية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع شركة شنايدر إلكتريك".
وكان مسلي آل معمر رئيس الرابطة قد أعلن في اجتماع الدوري لرابطة يوم الاثنين 11 فبراير الجاري؛ أنهم سيعلنون قريباً عن شركة عالمية لرعاية الدوري السعودي اعتباراً من الموسم المقبل.
، غداً .. "رابطة الدوري السعودي" توقع عقد رعاية مع "شنايدر إلكتريك" ،
المصدر : الخليج 365
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