، "كافل" والإرشاد الطلابي في خدمة أيتام البلد الحرام ،

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ضمن الفعاليات المصاحبة لمبادرة مع اليتيم في البلد الأمين والتي تقام برعاية كريمة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وفي إطار الشراكة المجتمعية بين مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة يعقد لقاء تعريفي يضم أكثر من (400) مرشد طلابي من مختلف مراحل التعليم العام يوم غد الأربعاء 15/6/1440هـ بقاعة الكلية التقنية العالمية (نياجارا) بمكة المكرمة برعاية مدير عام إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة بحضور الأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن داود الفايز، كما يحضره عدد من مسؤولي المؤسسة والقيادات التعليمية .
ويتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقة بين كافل وإدارة التعليم فيما يخص جانب الإرشاد الطلابي، كما يناقش أساليب التواصل الأمثل بين المؤسسة والمرشدين الطلابيين, بما يحقق مصلحة الأبناء ويسهم في إنجاح أهداف مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين.
"كافل" والإرشاد الطلابي في خدمة أيتام البلد الحرامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
ضمن الفعاليات المصاحبة لمبادرة مع اليتيم في البلد الأمين والتي تقام برعاية كريمة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وفي إطار الشراكة المجتمعية بين مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة يعقد لقاء تعريفي يضم أكثر من (400) مرشد طلابي من مختلف مراحل التعليم العام يوم غد الأربعاء 15/6/1440هـ بقاعة الكلية التقنية العالمية (نياجارا) بمكة المكرمة برعاية مدير عام إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة بحضور الأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن داود الفايز، كما يحضره عدد من مسؤولي المؤسسة والقيادات التعليمية .
ويتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقة بين كافل وإدارة التعليم فيما يخص جانب الإرشاد الطلابي، كما يناقش أساليب التواصل الأمثل بين المؤسسة والمرشدين الطلابيين, بما يحقق مصلحة الأبناء ويسهم في إنجاح أهداف مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
07:20 PM
بمشاركة أكثر من 400 مرشد طلابي
ضمن الفعاليات المصاحبة لمبادرة مع اليتيم في البلد الأمين والتي تقام برعاية كريمة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وفي إطار الشراكة المجتمعية بين مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة يعقد لقاء تعريفي يضم أكثر من (400) مرشد طلابي من مختلف مراحل التعليم العام يوم غد الأربعاء 15/6/1440هـ بقاعة الكلية التقنية العالمية (نياجارا) بمكة المكرمة برعاية مدير عام إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة بحضور الأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن داود الفايز، كما يحضره عدد من مسؤولي المؤسسة والقيادات التعليمية .
ويتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقة بين كافل وإدارة التعليم فيما يخص جانب الإرشاد الطلابي، كما يناقش أساليب التواصل الأمثل بين المؤسسة والمرشدين الطلابيين, بما يحقق مصلحة الأبناء ويسهم في إنجاح أهداف مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين.
، "كافل" والإرشاد الطلابي في خدمة أيتام البلد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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