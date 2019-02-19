، "كافل" والإرشاد الطلابي في خدمة أيتام البلد الحرام ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة أكثر من 400 مرشد طلابي

ضمن الفعاليات المصاحبة لمبادرة مع اليتيم في البلد الأمين والتي تقام برعاية كريمة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وفي إطار الشراكة المجتمعية بين مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة يعقد لقاء تعريفي يضم أكثر من (400) مرشد طلابي من مختلف مراحل التعليم العام يوم غد الأربعاء 15/6/1440هـ بقاعة الكلية التقنية العالمية (نياجارا) بمكة المكرمة برعاية مدير عام إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة بحضور الأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن داود الفايز، كما يحضره عدد من مسؤولي المؤسسة والقيادات التعليمية .

ويتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقة بين كافل وإدارة التعليم فيما يخص جانب الإرشاد الطلابي، كما يناقش أساليب التواصل الأمثل بين المؤسسة والمرشدين الطلابيين, بما يحقق مصلحة الأبناء ويسهم في إنجاح أهداف مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين.