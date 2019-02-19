رجلا أعمال يكافآن الممرضتين منقذتا مصاب الحادث مروري بحائل بمبالغ مالية

أعلن رجلا أعمال بمنطقة حائل عن تقديمهما مكافأة مالية للممرضتين اللتين أنقذتا حياة شاب مصاب نتيجة تعرضه لحادث مروري بالمنطقة. وذكر رجل الأعمال راضي السلماني الشمري أنه قرر تقديم مكافأة مالية للممرضة مريم الشمري وزميلتها وفاء العنزي (خمسة آلاف ريال لكل منهما)، ودرع تذكاري، نظير ما قامتا به من عملٍ كبير خارج وقت الدوام، مشيراً إلى أن هذا هو أقل ما يُقدم للممرضتين.

فيما أعلن رجل الاعمال عواد بن مطلق الهمزاني عن مبادرة مماثلة، وقرر تكريم الممرضتين بمنح كل منهما 5 آلاف ريال.

وكانت الممرضتان أنقذنا حياة الشاب بعدما قادتهما الصدفة للمرور بمكان الحَادث عقب وقوعه مباشرة، لتقوما بتقديم الإسعافات الأولية للشاب، لحين وصول فرق الإسعاف.

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