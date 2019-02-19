بالفيديو.. خطوات إضافة الحساب البنكي للاستفادة من مبادرة الفاتورة المُجمَّعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدء استقبال طلبات المنشآت المستحقة؛ للاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمَّعة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 19 فبراير.

وبينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بينت خطوات إضافة الحساب البنكي للمنشأة في بوابة الخدمات الإلكترونية.

وبحسب المقطع التعريفي الذي بثته الوزارة، فإن الخطوات جاءت كالتالي: «تسجيل الدخول، اختيار منشأتك، الذهاب لخدمات رخص العمل واختيار إدارة بيانات الحساب البنكي، إذا كانت المنشأة شركة أدخل رقمي السجل التجاري والآيبان؛ ليتحقق الموقع من تطابقهما، أرفق صورة من شهادة الآيبان، ثم اضغط حفظ، سيطلب منك النظام إدخال رمز التحقق المرسل على جوالك أدخل الرمز ثم اضغط إرسال لتأكيد العملية».

أما إذا كانت المنشآت فردية «مؤسسة» وليست شركة، ستحتاج لإدخال رقم الآيبان فقط، دون إرفاق صورة الشهادة.

يُذكر أنه في وقت سابق، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن 364 ألف منشأة في القطاع الخاص، ستستفيد من مبادرة الفاتورة المجمَّعة، منها 316 ألف منشأة في النطاقات البلاتيني والأخضر المرتفع والأخضر المتوسط والأخضر المنخفض، ستستفيد من الدعم الفوري للمبادرة، و48 ألف منشأة في النطاقين الأصفر والأحمر، ستستفيد من الدعم المشروط للمبادرة، في حال حققت نسب التوطين ورفعت متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوعًا سابقة إلى الأخضر فما فوق خلال فترة المهلة التي تمتد إلى سنة من تاريخ إطلاق المبادرة.

وتنص مبادرة الفاتورة المجمَّعة لسداد فروقات المقابل المالي لعام 2018م، التي صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إطلاقها، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين التي يكون متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوعًا في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الاخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض، ستتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاؤها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م.

وتتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال سنة للاستفادة من دعم المبادرة؛ حيث إن المبادرة هي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي خصص لها 200 مليار ريال، وقدتم رصد مبلغ 11.5 مليار ريال منها لهذه المبادرة كتحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص التي تنمي القدرات البشرية السعودية وتلعب دورًا مهمًا في رؤية المملكة 2030.