صباح الصباح: معرض «الفهد.. روح القيادة» عمل جبار ومُبْهِر



أعرب وكيل الديوان الأميري لشؤون الأسرة الحاكمة في الكويت الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، عن سعادته بما شاهده في أجنحة معرض «الفهد.. روح القيادة» والمقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.

وأكد الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، لدى زيارته المعرض أمس، أن السعودية والكويت «دولة واحدة وشعب واحد ومصير واحد ومستقبل واحد».

وقدم شكره للأمير محمد بن فهد، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض والأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس اللجنة التنفيذية للمعرض ولجميع القائمين على المعرض، قائلًا: «نقدِّر العمل الجبار لتنفيذ المعرض والحفاظ على مقتنيات الملك فهد بن عبدالعزيز وإبرازها بشكل يليق بمقامه».

وأضاف الشيخ صباح الصباح: «في الكويت نشعر بتأثر كبير بالملك فهد بن عبدالعزيز والموقف التاريخي في نصرة دولة الكويت وأهلها»، مشيرًا إلى أن العلاقات ممتدة وتاريخية ولها جذورها منذ عهد الملك عبدالعزيز والشيخ مبارك الصباح.

وقال إن تنظيم معرض «الفهد.. روح القيادة» في دولة الكويت دليل على حب قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها للكويت وأهلها وتقديرًا لهم، ونعتز كثيرًا ونتشرف باحتضان المعرض وفعالياته.

وخصص المعرض جناحًا ضخمًا بمسمى «أخوة راسخة» يجسِّد العلاقات السعوديةـ الكويتية منذ عهد الملك عبدالعزيز والأمير الشيخ مبارك الصباح وحتى وقتنا الحاضر عبر صور تحكي تاريخ هذه العلاقة المميزة، كما يسلِّط المعرض الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.