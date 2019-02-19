

‎الباحة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019م واس

تفقد محافظ المندق محمد بن معيض الفايز، اليوم ي جولة تفقدية شملت عددا من القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وتخلل الجولة زيارة مكتب الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات، ومركز التنمية الاجتماعية، ومركز بلخزمر، مطلعاً على سير العمل والاحتياجات وما يتم تقديمه للمواطنين.

كما تفقد الفايز مشروع طريق الحسام للاطلاع على سير العمل في المشروع والوقوف على المعوقات الموجودة والاطلاع على المراحل القائم تنفيذها .

//انتهى//

19:12ت م

0282



‎الباحة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019م واستفقد محافظ المندق محمد بن معيض الفايز، اليوم ي جولة تفقدية شملت عددا من القطاعات الخدمية بالمحافظة.وتخلل الجولة زيارة مكتب الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات، ومركز التنمية الاجتماعية، ومركز بلخزمر، مطلعاً على سير العمل والاحتياجات وما يتم تقديمه للمواطنين.كما تفقد الفايز مشروع طريق الحسام للاطلاع على سير العمل في المشروع والوقوف على المعوقات الموجودة والاطلاع على المراحل القائم تنفيذها .//انتهى//19:12ت م0282

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ المندق يتفقد عدداً من القطاعات الخدمية والمشاريع بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.