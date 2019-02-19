السعودية اليوم / بريطانيا والسلطة الفلسطينية توقعان اتفاقية تؤطر استمرار التعاون التجاري عقب بريكسيت



لندن 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

وقع وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس مع وزيرة الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية عبير عودة أمس في رام الله اتفاقية تؤطر استمرار التعاون التجاري عقب مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح وزير التجارة الدولية في بيان اليوم إن الاتفاقية تعكس أهمية العلاقة بين المملكة المتحدة والفلسطينيين، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الشعب الفلسطيني.

// انتهى //

18:25ت م

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لندن 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسوقع وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس مع وزيرة الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية عبير عودة أمس في رام الله اتفاقية تؤطر استمرار التعاون التجاري عقب مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.وأوضح وزير التجارة الدولية في بيان اليوم إن الاتفاقية تعكس أهمية العلاقة بين المملكة المتحدة والفلسطينيين، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الشعب الفلسطيني.// انتهى //18:25ت م0264

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