السعودية اليوم / ورقة عمل سعودية حول جهود المملكة في حماية حقوق الانسان وتعزيزها



القاهرة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

قدم وفد المملكة العربية

وقال رئيس الوفد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المستشار فهد عبد العزيز الحربي، إن الورقة قدمت شرحًا وعرضًا وافيًا للدول العربية أعضاء اللجنة وممثلي الحكومات حول وسائل الرقابة في المملكة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنها " هيئة حقوق الانسان " التي تهدف لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد "الحربي" في الورقة والعرض المقدم أن الهيئة هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، حيث تستقبل الشكاوى من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها في مسائل حقوق الإنسان والتحقق من صحتها.

كما استعرض الوفد السعودي في الورقة المقدمة ما يقوم به ديوان المظالم بصفته هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالديوان الملكي والذي يسعى الديوان لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم، بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم.

// انتهى //

18:24ت م

0263



القاهرة 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسقدم وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة 45 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان المنعقدة حاليًا بالجامعة العربية، عرضًا وورقة عمل حول جهود المملكة في العمل على حماية حقوق الانسان في المملكة وتعزيزها.وقال رئيس الوفد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المستشار فهد عبد العزيز الحربي، إن الورقة قدمت شرحًا وعرضًا وافيًا للدول العربية أعضاء اللجنة وممثلي الحكومات حول وسائل الرقابة في المملكة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنها " هيئة حقوق الانسان " التي تهدف لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.وأكد "الحربي" في الورقة والعرض المقدم أن الهيئة هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، حيث تستقبل الشكاوى من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها في مسائل حقوق الإنسان والتحقق من صحتها.كما استعرض الوفد السعودي في الورقة المقدمة ما يقوم به ديوان المظالم بصفته هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالديوان الملكي والذي يسعى الديوان لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم، بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم.// انتهى //18:24ت م0263

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