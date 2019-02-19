السعودية اليوم / القائد العام للجيش الليبي يستقبل سفير إيطاليا في الرجمة



ليبيا 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر اليوم في الرجمة، السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي.

وبحث القائد العام مع السفير الإيطالي مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا.

// انتهى //

18:21ت م

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ليبيا 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسالتقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر اليوم في الرجمة، السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي.وبحث القائد العام مع السفير الإيطالي مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا.// انتهى //18:21ت م0262

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