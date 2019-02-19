شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في أسعار الذهب بأسواق المملكة اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- ارتفعت أسعار الذهب بأسواق المملكة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية. وأصبحت أسعار الذهب في السعودية كما يلي: سجل عيار24 سعر 160.06 ريال. أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 146.72 ريال. أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 140.06 ريال. وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 120.05 ريال. كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 93.37 ريال. ارتفاع في أسعار الذهب بأسواق المملكة اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019



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