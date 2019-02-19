شكرا لقرائتكم خبر عن أداء صلاة الميت على الشهيد "المطيري" بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أدى وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال في جامع الفرقان بالدمام عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب مشاري بن عبدالله المطيري أحد منسوبي الحرس الوطني الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل الوكيل لوالد الشهيد وذويه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، كما نقل لهم تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, وسمو ونائبه, داعياً الله تعالى للشهيد بالرحمة والمغفرة, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر الصلاة على الشهيد نائب مساعد الوكيل بالقطاع الشرقي في الحرس الوطني اللواء ركن فالح بن محمد السبيعي, وعدد كبير من منسوبي القطاعات العسكرية بالمنطقة الشرقية, وجمع كبير من أقارب الشهيد, وعدد من المواطنين والمقيمين.