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شكرا لقرائتكم ترحيب حار من رئيس الوزراء الهندي بالأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حفاوته باستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فور وصوله إلى العاصمة الهندية اليوم.
ووصل ولي العهد في زيارة رسمية تستغرق يومين وكان رئيس الوزراء الهندي على رأس مستقبليه في المطار.
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