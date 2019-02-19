هل يمكن التسجيل كمستقل في حساب المواطن دون مرفقات؟

جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على شروط ومتطلبات التسجيل كفرد مستقل في البرنامج لمن هم في سن 18-24 سنة.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 استفسارًا من “البتول” قالت فيه : تقدمت بطلب جديد في حساب متابعات الخليج 365 ولكن طلب مني المرفقات مع أن عمري ٢٤ سنة؟ فكيف أسجل بدون مرفقات ؟”.

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول إنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة، فلا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.