الاستفسار برقم الجواز عن خدمات استعلام أبشر موقع وزارة الداخلية السعودية

طريقة الاستفسار برقم الجواز عن تأشيرة مقيم أحدث الخدمات الالكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية، حيث تعتبر خدمة الاستعلام العام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية برقم الهوية أو رقم الجواز، أكثر خدمات الاستعلامات الإلكترونية التي يبحث عنها الوافدين بالسعودية خاصةً مع جهود الدولة لتسهيل المعاملات الحكومية على كل من المقيم والوافد، من خلال تحديث أنظمتها وتحويلها من ورقية روتينية لتتم من خلال التحقق الالكتروني فقط، وبهذا أصبحت بوابة ابشر الجوازات حلقة الوصل بين الجهات المختصة والمواطنين من أجل استعلام الإقامة برقم الاقامة أو تحقق من التأشيرة الصادرة عبر المديرية العامة للجوازات، أو عن طريق وزارة الخارجية السعودية.

الاستفسار برقم الجواز عن إقامة

موقع وزارة الداخلية يضم العديد من الخدمات للوافدين من أهمها الاستعلام عن جواز السفر برقم الهويه الوطنية، استعلام عن انتهاء الإقامة برقم الاقامة، استعلام رصيد المدفوعات المتبقي لدى الجوازات، وغيرها من خدمات يحتاج كل وافد إليها لمتابعة إقامته بالسعودية بشكل قانوني يتماشى مع ضوابط العمل المحددة لقانون العمل.

رابط استعلام برقم الهوية وزارة الداخلية

خدمة الاستفسار برقم الجواز الكترونيا متاحة لأكثر من خدمة بالجوازات السعودية من خلال نظام ابشر الالكتروني، حيث تتاح بمعظم خدمات الاستعلام عن أبشر للمقيمين من إقامات وتأشيرات في حال الرغبة للاستفسار عن كل ما يخص تلك الأمور، ومتابعة صلاحيتها ومعرفة مدى سريانها أو مواعيد تجديدها قبل الانتهاء.

عبر تسجيل دخول رابط أبشر البوابة الالكترونية لخدمات الاستعلامات، ثم كتابة البيانات المطلوبة للشخص مثل رقم الجواز أو رقم الهويه حسب ما تتطلبه الخدمة في في خانات التبويب الفارغة، والتأكد من صحة المعلومات والضغط على استعلام تظهر كافة تفاصيل الخدمة المرغوب الاستفسار برقم الجواز ورقم الهوية عنها.