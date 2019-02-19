شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير: المواطنة تجاوزت عدد الأدوار.. والإزالة اقتصرت على الدور المخالف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)نفى المتحدث باسم أمانة عسير ماجد الشهري، صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض المواطنة نجود العسيري للظلم من قِبل أمانة عسير، لافتاً إلى أن المواطنة تجاوزت عدد الأدوار المسموح بها، وأن والإزالة اقتصرت على الدور المخالف.
وأكد المتحدث أن ما تم تداوله عارٍ عن الصحة تماماً، موضحاً أنه تم إيقاف المواطنة عن العمل كون المبنى لازال تحت الإنشاء، ولكنها رفضت التوقف مستغلة أوقات الإجازات وقامت بإقفال الأبواب على العمالة داخل المبنى.
وأشار إلى أنه تم تطبيق المخالفة حسب لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 1422/8/6، وتطبيق المادة 4/1/1 التي تنص على زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به، وإزالة المباني المخالفة على نفقة المالك مع دفع الغرامة المحددة لذلك.
وأضاف الشهري: «المواطنة تجاوزت عدد الأدوار المسموح بها في البناء، وقد تم الرد على إمارة منطقة عسير بناء على الشكوى المقدمة منها بتاريخ 1440/6/8 ولا صحة لما تم ذكره في المقطع المتداول من إزالة المبنى بالكامل، حيث إن الإزالة محددة في الدور المخالف حسب أنظمة البناء، وأن النظام يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء».
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