شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المدينة»: لا نُقدِّم الشاورما للمرضى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

طالبت صحة المدينة المنورة أمانة المنطقة بتصحيح خبر نُشر عبر موقعها الرسمي، يفيد بأنه تم -بالتعاون مع الجهات الأمنية- ضبط منزل شعبي يُستخدم في تخزين الدواجن منتهية الصلاحية، وتحضير الشاورما للمنشآت الصحية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وأنه تم إتلاف 1650 كيلوغراما من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

ورداً على ذلك، أكد المتحدث باسم صحة المدينة المنورة، أن جميع المنشآت الصحية ومستشفيات المدينة لا تُقدِّم وجبة الشاورما للمرضى، مطالباً الأمانة بتصحيح الخبر.

بدورها، صححت الأمانة الخبر، مؤكدة عبر موقعها الرسمي أنها تقصد بمصطلح المنشآت الصحة (المطاعم).

وكانت التغريدة قد أثارت جدلاً واسعاً بشأن إطلاق الأمانة مسمى «المنشآت الصحية» على «المطاعم».