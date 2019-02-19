الملك سلمان والرئيس بوتين يجددان استعدادهما لمواصلة التنسيق في أسواق الطاقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نيتهما تعزيز العلاقات الروسية- السعودية ومواصلة التنسيق في سوق المحروقات العالمية.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية في بيان صدر عقب الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، أن «كلا الجانبين قيَّما عاليًا المستوى الرفيع الذي وصل إليه التعاون الثنائي، بما في ذلك مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار».

وأبدى خادم الحرمين الشريفين والرئيس بوتين نيتهما «تعزيز الروابط الروسية- السعودية على مختلف الأصعدة».

ولدى تبادل الطرفين الآراء حول الوضع في سوق المحروقات العالمية، أكدا «استعدادهما لمواصلة التنسيق بين روسيا والسعودية في هذا المجال».

كما ناقش الرئيس الروسي والملك سلمان جدول الاتصالات المقبلة على مختلف المستويات.