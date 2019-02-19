بالصور.. مخالفة 29 محلًا لبيع الأسماك والمنتجات البحرية بالطائف

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف حملة مكثفة على منافذ بيع الأسماك والمنتجات البحرية ومطاعم تحضير وبيع المأكولات البحرية، وذلك ضمن برنامج (غذاؤكم أمانة)؛ الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز التزام المحلات بالاشتراطات الصحية، والكشف عن طرق التحضير والحفظ والتخزين والنقل للمواد الغذائية حفاظًا على صحة المستهلك.

وبينت الأمانة أن مراقبيها وقفو على أكثر من 45 محلًا خلال الجولة الحالية، والتي ستستمر خلال الفترة المقبلة على جميع الأنشطة الغذائية التي لها علاقة مباشرة بصحة المواطنين والمقيمين.

وضبطت الإدارة عددًا من المخالفات التي لها علاقة بتدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين، والعرض خارج نطاق المحال التجارية، بالإضافة إلى استخدام الزيوت بشكل متكرر، وعدم تركيب الهوايات ومصائد للحشرات، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية للعاملين.

واوضحت أن المحلات المخالفة بلغت 29 محلًا، وتم تطبيق الغرامات والجزاءات بحقها وفقًا للائحة البلدية، مشيرة إلى أنها ستتم متابعة المحلات المخالفة خلال الجولات الميدانية اليومية لمراقبي الإدارة؛ لضمان تصحيح المخالفات وتطبيق الاشتراطات الصحية، وفي حال عدم تصحيح المخالفات يتم إغلاق المحلات غير الملتزمة.

وأشارت أمانة الطائف إلى أنها تهدف من خلال الحملات الرقابية إلى توعية العاملين وأصحاب المحلات التجارية المتعلقة بصحة المستهلك بضرورة الاشتراطات الصحية في أماكن العمل وبيئة التحضير؛ ما سيكون له أثره الفعال في تقديم منتجات بجودة عالية للمستهلكين، كما تسعى الأمانة من خلال الحملات المنفذة إلى رفع كفاءة المعروضات وسلامتها لا سيما أن الطائف تعد من مدن السياحة المحلية الرائدة، وتشهد إقبالًا سياحيًّا على مدار العام.

وكانت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف «وكالة الخدمات» نفذت، قبل ثلاثة أيام، حملة تفتيشية على محلات بيع الحليب ومشتقاته بأنحاء المحافظة، وذلك للوقاية من الأمراض، وتوعية ملاك منشآت بيع وتداول الألبان ومشتقاتها والعاملين فيها بضرورة التعامل مع مزارع مرخصة لجلب الحليب السليم والمشتقات الأخرى، وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل أماكن التحضير والتخزين ومتابعة استخراج تراخيص مزاولة المهنة ومطابقتها مع الأنشطة الفعلية القائمة.

وضبطت الإدارة مخالفات وتجاوزات صحية في 25 محلًا لبيع الحليب الطازج والأجبان ومراكز بيع المواد الغذائية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم، بالإضافة إلى عمل برنامج رقابي؛ لمتابعة أعمال هذه المرافق وتصحيحها.

وبيّنت الأمانة أن مراقبي الإدارة وقفوا على أكثر من 50 محلًا متخصصًا في بيع الحليب ومشتقاته من الأجبان والقشدة والزبدة وخلافه داخل المدينة والضواحي.

وأشارت إلى أنه تم توجيه البلديات الفرعية بالتعامل الفوري مع من يخالف الاشتراطات الصحية، أو لا يلتزم بالتعامل مع مزارع مرخصة لجلب الحليب والأجبان ومشتقاتها وفق الأنظمة والتعليمات، وخصصت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية برنامجًا للرقابة الميدانية حسب الأنشطة التي لها علاقة بالمستهلك؛ حيث تتم متابعة كل المحلات الحاصلة على تراخيص والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات، بالإضافة الى التعامل الفوري مع التجاوزات والمخالفات؛ حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.