السعودية اليوم / نائب أمير مكة المكرمة يواصل جولاته التفقدية على محافظات المنطقة

الطائف 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

واصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, جولاته على محافظات المنطقة بزيارة محافظتي المويه والخرمة.

واستهل سموه جولته بمحافظة المويه التقى خلالها عدداً من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم، كما التقى أبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة.

وشهد سمو نائب أمير مكة المكرمة، توقيع شراكات بين المحافظة وبلدية المويه بهدف تطوير قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، كما شهد توقيع اتفاقية بين المحافظة ووزارة الزراعة والمياه والبيئة لإنشاء منتزهات برية في المنطقة المحيطة بالقصر، كما دشن سموه المرحلة الثانية لمشروع تطوير بيئة العمل في محافظة المويه.

وتفقد الأمير بدر بن سلطان خلال جولته في محافظة المويه مشروع مقلع طمية، الذي يهدف إلى توفير البيئة الجيدة لزوار المقلع ورفع مستوى الخدمة المقدمة من خلال المبنى الرئيسي (مكتب استقبال، مجلس للزوار، قاعة عرض، دورات مياه)، و 5 مطلات على جوانب المقلع، وممر للمشاة بطول 800م وعرض 1.5م، ومصلى، ومواقف سيارات لعدد 24 سيارة و6 حافلات والبنى التحتية.

وخلال جولته في محافظة المويه زار سموه علوش بن عقاب بن ربيعان في منزله.

وتوجه سموه بعد ذلك إلى محطته الثانية الخرمة، والتقى عدداً من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم، كما التقى أبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة.

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وشهد سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة توقيع اتفاقية بين مكتب التعليم بالمحافظة ومكتب الضمان الاجتماعي لتمكين مستفيدي الضمان من تشغيل المقاصف المدرسية.

وخلال جولته في محافظة الخرمة زار سموه كُلاً من مشاري بن ناصر بن مشاري، وفيصل بن مفرح الحميدي، وخالد بن عبدالله بن لؤي في منازلهم.

وتوجه الأمير بدر بن سلطان بعد ذلك إلى محافظة الطائف، والتقى أعضاء المجالس المحلية والبلدية لمحافظات الطائف ورنية وتربة والخرمة والمويه وميسان، وجرى مناقشة سبل دفعة عجل التنمية في المحافظات، كما استعرض سموه أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها تلك المحافظات.

هذا ويستكمل الأمير بدر بن سلطان جولاته غداً الأربعاء بزيارة محافظات تربه ورنية وميسان.

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18:12ت م

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