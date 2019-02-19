

عمان 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

اختتمت اليوم في المركز التدريبي التابع لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، الذي تستضيفه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، دورة تدريبية بعنوان: دور الإعلام الفعال في الأزمات.

واشتملت الدورة التي هدفت إلى تعزيز قدرات الصحفيين العاملين بوكالات الأنباء العربية، على موضوعات حول الإجراءات الإعلامية والإدارية والفنية والتقنية الفعالة للتعامل مع الأزمات، وكيفية توقع المشاكل والتحديات قبل الأزمات وخلالها وبعدها، والعمل الإعلامي الناجح خلال الأزمات.

كما تضمنت الدورة التي عقدت على مدى ثلاثة أيام، صحافة الموبايل خلال الأزمات، وفرص استثمار وسائل التواصل الاجتماعية وتحدياتها، والإشاعات وشح المعلومات، والإعلام المضاد في الأزمات، ودور الإعلام في كشف الخداع والتضليل والإشاعات.

وفي الختام، وزع مدير عام وكالة الأنباء الأردنية الدكتور محمد العمري، الشهادات على المشاركين في الدورة من وكالات الأنباء

// انتهى //

17:21ت م

0248



عمان 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم في المركز التدريبي التابع لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، الذي تستضيفه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، دورة تدريبية بعنوان: دور الإعلام الفعال في الأزمات.واشتملت الدورة التي هدفت إلى تعزيز قدرات الصحفيين العاملين بوكالات الأنباء العربية، على موضوعات حول الإجراءات الإعلامية والإدارية والفنية والتقنية الفعالة للتعامل مع الأزمات، وكيفية توقع المشاكل والتحديات قبل الأزمات وخلالها وبعدها، والعمل الإعلامي الناجح خلال الأزمات.كما تضمنت الدورة التي عقدت على مدى ثلاثة أيام، صحافة الموبايل خلال الأزمات، وفرص استثمار وسائل التواصل الاجتماعية وتحدياتها، والإشاعات وشح المعلومات، والإعلام المضاد في الأزمات، ودور الإعلام في كشف الخداع والتضليل والإشاعات.وفي الختام، وزع مدير عام وكالة الأنباء الأردنية الدكتور محمد العمري، الشهادات على المشاركين في الدورة من وكالات الأنباء السعودية والكويتية والعمانية والسودانية، بالإضافة إلى وكالة الأنباء الأردنية.// انتهى //17:21ت م0248

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام دورة لـ(فانا) عن دور الإعلام الفعال بالأزمات في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.