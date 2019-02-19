السعودية اليوم / المجلس البلدي بظهران الجنوب يعقد جلسته العادية



ظهران الجنوب 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب اليوم, جلسته العادية في مقر بلدية المحافظة, برئاسة رئيس المجلس ناجي سالم الوادعي, وحضور رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف, وأعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله, كما أقر المجلس الحساب الختامي بعد مناقشة جميع الملاحظات والنقاط التي دونها أعضاء المجلس مع رئيس البلدية ورؤساء الأقسام المعنية.

// انتهى //

17:16ت م

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ظهران الجنوب 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب اليوم, جلسته العادية في مقر بلدية المحافظة, برئاسة رئيس المجلس ناجي سالم الوادعي, وحضور رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف, وأعضاء المجلس.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله, كما أقر المجلس الحساب الختامي بعد مناقشة جميع الملاحظات والنقاط التي دونها أعضاء المجلس مع رئيس البلدية ورؤساء الأقسام المعنية.// انتهى //17:16ت م0245

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