السعودية اليوم / سفير المملكة لدى لبنان يلتقي السفير الباكستاني



بيروت 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر السفارة ببيروت اليوم، سفير باكستان في لبنان نجيب دوراني.

وبُحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات السياسية الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية.

// انتهى //

17:15ت م

0243



بيروت 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر السفارة ببيروت اليوم، سفير باكستان في لبنان نجيب دوراني.وبُحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات السياسية الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية.// انتهى //17:15ت م0243

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