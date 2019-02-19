السعودية اليوم / وكيل إمارة المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على الشهيد المطيري



الدمام 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

أدى وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال في جامع الفرقان بالدمام عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب مشاري بن عبدالله المطيري أحد منسوبي الحرس الوطني الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل الوكيل لوالد الشهيد وذويه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، كما نقل لهم تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, وسمو ونائبه, داعياً الله تعالى للشهيد بالرحمة والمغفرة, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر الصلاة على الشهيد نائب مساعد الوكيل بالقطاع الشرقي في الحرس الوطني اللواء ركن فالح بن محمد السبيعي, وعدد كبير من منسوبي القطاعات العسكرية بالمنطقة الشرقية, وجمع كبير من أقارب الشهيد, وعدد من المواطنين والمقيمين.

// انتهى //

17:11ت م

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الدمام 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأدى وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال في جامع الفرقان بالدمام عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب مشاري بن عبدالله المطيري أحد منسوبي الحرس الوطني الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعا عن دينه ووطنه.وعقب الصلاة نقل الوكيل لوالد الشهيد وذويه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، كما نقل لهم تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, وسمو ونائبه, داعياً الله تعالى للشهيد بالرحمة والمغفرة, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.حضر الصلاة على الشهيد نائب مساعد الوكيل بالقطاع الشرقي في الحرس الوطني اللواء ركن فالح بن محمد السبيعي, وعدد كبير من منسوبي القطاعات العسكرية بالمنطقة الشرقية, وجمع كبير من أقارب الشهيد, وعدد من المواطنين والمقيمين.// انتهى //17:11ت م0233

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