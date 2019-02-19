السعودية اليوم / وزير الخارجية الجزائري يلتقي وزير الثقافة الموريتاني



الجزائر 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

التقى وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل اليوم ، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الموريتاني سيدي محمد ولد محم الذي يزور الجزائر حاليًا.

وبُحث خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها في عدد من المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

17:10ت م

0232



الجزائر 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل اليوم ، وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الموريتاني سيدي محمد ولد محم الذي يزور الجزائر حاليًا.وبُحث خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها في عدد من المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:10ت م0232

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