السعودية اليوم / نائب أمير نجران ينقل تحيات القيادة لرجال القوات المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي



نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد سموه خلال جولته الميدانية اليوم، على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية، منوهاً بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود بلاد الحرمين الشريفين.

واستمع الأمير تركي بن هذلول خلال جولته إلى شرح مفصل قدمه قائد قوة نجران اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة، في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، والأعمال المناطة بهم في الدفاع عن الوطن، مشيراً إلى الإمكانيات والتجهيزات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها لهم القيادة الرشيدة، التي كان لها الأثر في تمكنهم -بإذن الله- من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه.

وأعرب اللواء الزهراني, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، على اهتمامهما ومتابعتهما الدائمة لكافة الأحداث على الحد الجنوبي.

// انتهى //

17:10ت م

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نجران 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتحيات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، لرجال القوات المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي.وأكد سموه خلال جولته الميدانية اليوم، على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية، منوهاً بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود بلاد الحرمين الشريفين.واستمع الأمير تركي بن هذلول خلال جولته إلى شرح مفصل قدمه قائد قوة نجران اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة، في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، والأعمال المناطة بهم في الدفاع عن الوطن، مشيراً إلى الإمكانيات والتجهيزات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها لهم القيادة الرشيدة، التي كان لها الأثر في تمكنهم -بإذن الله- من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه.وأعرب اللواء الزهراني, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، على اهتمامهما ومتابعتهما الدائمة لكافة الأحداث على الحد الجنوبي.// انتهى //17:10ت م0229

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