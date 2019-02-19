السعودية اليوم / إيقاف مهاجرين وضبط كمية من المرجان المعد للتهريب بتونس



تونس 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

أوقفت عناصر من الجيش والأمن التونسيين 16 مهاجرًا من جنسيات مختلفة بمدن المهدية وسوسة وتطاوين.

وأوضحت وزارتا الدفاع والداخلية في بيانين منفصلين اليوم، أن عناصر من الجيش بالمنطقة الحدودية العازلة بمحافظة تطاوين أوقفت سبعة مهاجرين من جنسيات إفريقية كانوا بصدد اجتياز الحدود في اتجاه تونس قادمين من ليبيا.

وأضافت أن وحدات من الحرس بمدينتي المهدية وسوسة أوقفت تسعة أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية، لافتة النظر إلى أنه تم التحفظ على المجموعتين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

إلى ذلك، أعلنت الجمارك التونسية أنها ضبطت كمية من مادة المرجان تقدر بـ 167 كيلو غرامًا ومبلغًا ماليًّا من العملة التونسية كانت بحوزة شخص ينتمي إلى شبكة تهريب بمدينة طبرقة شمال البلاد.

وذكرت الجمارك في بيانها، أن عملية الضبط تمت خلال مداهمة منزل الشخص المعني بعد مراقبته لأكثر من شهرين للاشتباه به كونه من أصحاب السوابق في تهريب المرجان.

// انتهى //

17:08ت م

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تونس 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسأوقفت عناصر من الجيش والأمن التونسيين 16 مهاجرًا من جنسيات مختلفة بمدن المهدية وسوسة وتطاوين.وأوضحت وزارتا الدفاع والداخلية في بيانين منفصلين اليوم، أن عناصر من الجيش بالمنطقة الحدودية العازلة بمحافظة تطاوين أوقفت سبعة مهاجرين من جنسيات إفريقية كانوا بصدد اجتياز الحدود في اتجاه تونس قادمين من ليبيا.وأضافت أن وحدات من الحرس بمدينتي المهدية وسوسة أوقفت تسعة أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية، لافتة النظر إلى أنه تم التحفظ على المجموعتين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.إلى ذلك، أعلنت الجمارك التونسية أنها ضبطت كمية من مادة المرجان تقدر بـ 167 كيلو غرامًا ومبلغًا ماليًّا من العملة التونسية كانت بحوزة شخص ينتمي إلى شبكة تهريب بمدينة طبرقة شمال البلاد.وذكرت الجمارك في بيانها، أن عملية الضبط تمت خلال مداهمة منزل الشخص المعني بعد مراقبته لأكثر من شهرين للاشتباه به كونه من أصحاب السوابق في تهريب المرجان.// انتهى //17:08ت م0228

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