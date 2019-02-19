انت الان تتابع تفاصيل خبر "معتقلي الرأي": السعودية تواصل تمديد حبس "الحربي" دون سبب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:11 مساءً - أكد حساب "معتقلي الرأي" بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن السلطات السعودية تواصل تمديد اعتقال السيدة أمل الحربي زوجة العضو المؤسس بجمعية الحقوق المدنية (حسم)، فوزان الحربي، دون سبب منذ نهاية يوليو 2018.

وقال الحساب المختص بنشر أخبار معتقلي الرأي بالسعودية، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، عبر حسابه في "تويتر": إن "الحربي معتقلة في سجن ذهبان".

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وسجن ذهبان يقع على بعد 20كم خارج حدود مدينة جدة الساحلية (غرب)، إحدى كبرى مدن المملكة العربية السعودية.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، كشفت بتقرير لها، في نوفمبر الماضي، أن النشطاء السعوديين المحتجزين لدى السلطات، وبينهم نساء معتقلات تعسفياً، تعرضوا للتحرش الجنسي والتعذيب، وغيرها من أشكال سوء المعاملة في أثناء الاستجواب في سجن ذهبان.

وشهدت المملكة، خلال الفترة الأخيرة، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين والدعاة، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.