شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. زياد الشهري أصغر مشارك في مسارات التسلق بتنومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن الأحمري - تنومة

شارك المتسابق زياد عبدالرحمن الشهري، في فعاليات افتتاح مسارات التسلق بتنومة والتي نظمها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.

وتعتبر هذه الفعالية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الجنوبية وبمشاركة فاعلة من هواة التسلق على مستوى العالم حيث شارك أكثر من 30 متسلقا على مدى يومين.

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وتعد رياضة التسلق من ضمن الرياضات المستحدثة بالمملكة والتي يهدف من خلالها اتحاد اللعبة إلى فتح العديد من مسارات التسلق على مستوى المملكة.

وقد عبر المتسابق زياد عن فرحته بهذه المشاركة الجميلة وخوض هذه المغامرة التي تعتبر الأولى على مستوى المنطقة الجنوبية من المملكة.

من جهة أخرى قال عبدالرحمن الشهري والد زياد إن هذه المشاركة بداية الانطلاقة بإذن الله لابنه متمنيا أن يكون في المستقبل من محترفي هواة التسلق.







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